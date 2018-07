Anzeige

Stuttgart (pol) Ein bislang Unbekannter hat einem 19-Jährigen am Mittwochabendzwischen 22.00 Uhr und Mitternacht dessen Handy geraubt. Der 19-Jährige wurde von einer dreiköpfigen Gruppe in der Marstallstraße nach Zigaretten gefragt. Er gab jedem eine, wobei eine Zigarette zu Boden fiel. Als sich der Geschädigte danach bückte, fiel ihm noch sein iPhone6 aus der Jackentasche. In dieser gebückten Haltung schlug ihn einer aus der Gruppe mit der Hand ins Gesicht. Die Gruppe rannte anschließend sofort davon. Erst nachdem der Geschädigte wieder aufgestanden war, bemerkte er, dass sein Handy fehlte. Der Beschreibung des Geschädigten zufolge waren alle drei Personen ca. 20 Jahre alt. Der Haupttäter sei etwa 185 cm groß, trug einen 3-Tage-Bart und hatte einen dunklen Teint, halblange Haare und eine kräftige Statur. Die beiden anderen konnten nicht näher beschrieben werden. Der Geschädigte erstattete erst zwei Tage später Anzeige bei der Polizei. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.