Anzeige

Neuhausen (pol) - Nach einem besonders dreisten Diebstahl von Winterrädern sucht der Polizeiposten Neuhausen Zeugen. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend in der Filderstraße. Ein 59-Jähriger wollte gegen 18.30 Uhr an seinem Ford Mondeo die Räder wechseln und brachte dazu seine Winterräder aus der Garage auf den Parkplatz. Um noch etwas zu holen, ging er kurz ins Haus zurück. Als er nur wenige Minuten später wieder zurückkam, hatte ein Unbekannter bereits alle vier Alu-Kompletträder vermutlich in ein Fahrzeug geladen und war mit ihnen verschwunden. Der Polizeiposten Neuhausen hofft nun, dass der Dieb beim Verladen der Räder beobachtet wurde und bittet unter der Telefonnummer 07158/95160 um Hinweise.