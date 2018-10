Anzeige

Plochingen (pol)Eine 84-jährige Frau ist am Mittwochvormittag von einem dreisten Dieb bestohlen worden, nachdem sie ihm etwas Geld geschenkt hatte. Die Seniorin wurde nach Aussage der Polizei von dem Unbekannten um 11.15 Uhr in der Straße Am Fischbrunnen vor einem Geldinstitut um eine Spende gegen Unterschrift und Adresse gebeten. Bereitwillig gab sie ihm einige Euro und ging anschließend in die Bank, um Geld abzuheben. Vermutlich wurde sie von dem Sammlungsbetrüger hierbei beobachtet. Nach dem Geldabheben schaute sich die Frau vor einem naheliegenden Geschäft Schuhe in einer Auslage an. Hierbei schlich sich der Mann von hinten an, griff in ihren Einkaufskorb und schnappte sich die Geldbörse. Die 84-Jährige drehte sich daraufhin um und erkannte den Unbekannten, dem sie zuvor Geld gegeben hatte. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 30 Jahre alt, zirka 170 cm groß und sehr schlank. Der Mann hat dunkle, kurze Haare und einen schmalen Kinnbart. Der Unbekannte war dunkel bekleidet. Der Polizeiposten Plochingen bittet unter Telefon 07153/307-0 um sachdienliche Hinweise.