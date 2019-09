Kirchheim (pol)Am Samstag ereignete sich in Kirchheim-Nabern gegen 13.10 Uhr ein Familienstreit. Zwischen den geschiedenen Eheleuten im Alter von 51 und 47 Jahren entwickelte sich laut der Polizei bezüglich des Hausrats zunächst ein verbaler Streit. Im Laufe des Streits kamen die Eltern der Ehefrau hinzu, worauf der Streit eskalierte. Die Polizei geht davon aus, dass in der Folge die Ehefrau zusammen mit ihren Eltern auf ihren Mann losging. Dieser flüchtete sich in sein vor dem Haus abgestelltes Auto. Als der 51-jährige mit dem Auto zurücksetzen wollte, öffneten die anderen Beteiligten die vorderen Türen und versuchten ins Fahrzeug zu greifen. Weil das Auto noch immer in Bewegung war, wurden die Frau und ihre Eltern durch die geöffneten Türen umgestoßen. Die Schwiegermutter musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Als Nachbarn hinzukamen beruhigte sich die Situation wieder. Spezialisten der Verkehrspolizei Tübingen haben die Ermittlungen vor Ort übernommen.