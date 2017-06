Leinfelden-Echterdingen (pol) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag am Flughafen Stuttgart erlitten drei Verkehrteilnehmer leichte Verletzungen. Eine 55-Jährige befuhr um 17.10 Uhr mit ihrem Fahrzeug die Flughafenstraße. Auf Höhe der Pforte West übersah sie, nach Angaben der Polizei, die rote Ampel und fuhr ungebremst weiter. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Auto einer 31-Jährigen, die von der Pforte West kommend nach links auf die Flughafenstraße in Richtung Echterdingen abbiegen wollte. Die Kollision war so heftig, dass das Auto der 31-Jährigen nach rechts weggeschleudert wurde und erst zehn Meter nach der Einmündung zum Stehen kam. Der Wagen der Unfallverursacherin wurde nach links abgewiesen. Die beiden Fahrerinnen und ein 57-jähriger Beifahrer in dem Mercedes zogen sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst des Flughafens versorgt wurden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

