27.12.2018 In der Nacht auf Donnerstag ist es beim Flughafen zu einem Unfall gekommen

Ludwigsburg (pol)Ein Verkehrsunfall hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drei Verletzte und 18.000 Euro Schaden gefordert. Ein 46-Jähriger befuhr nach Angaben der Polizei die A8 von München kommend in Richtung Karlsruhe. Im Bereich des Flughafens fuhr er auf dem rechten Fahrstreifen aus bislang ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Wagen auf. Das Auto wurde um die eigene Achse gedreht und prallte gegen die Mittelbebauung. Die 27-jährige Fahrerin des Fahrzeugs sowie eine 30-jährige Mitfahrerin wurden leichtverletzt, ein 35-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Der 46-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Alle drei Verletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Richtungsfahrbahn Karlsruhe für knapp 30 Minuten voll gesperrt, es entstand ein kurzfristiger Rückstau von zwei Kilometern. Aufgrund unterschiedlicher Unfallmeldungen waren die Flughafenfeuerwehr mit fünf Fahrzeugen und zehn Mann sowie der Rettungsdienst mit sechs Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Zur Reinigung der Fahrbahn hatte die Autobahnmeisterei Stuttgart drei Fahrzeuge eingesetzt.