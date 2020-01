Erkenbrechtsweiler (pol) Zwei Verkehrsunfälle haben sich am Dienstag kurz hintereinander an derselben Einmündung bei Erkenbrechtsweiler ereignet. Kurz nach elf Uhr wollte ein 49-Jähriger mit seinem Honda von der K 1244 auf die K 1262 abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Skoda eines 54 Jahre alten Mannes, der in Richtung Erkenbrechtsweiler unterwegs war.

Der 54-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 9.000 Euro.

Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Fiat ebenfalls auf der K 1244 vom Hohenneuffen herkommend an die Einmündung heran. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit an die schneebedeckte Fahrbahn rutschte er in die K 1262 hinein. Dewegen kam es zur Kollision mit dem VW Caddy eines 52 Jahre alten Mannes. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge drehte sich der Fiat und kam von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Mit Gegenverkehr kollidiert und überschlagen

Auf schneebedeckter Fahrbahn hat sich am Dienstagnachmittag, gegen 13.20 Uhr, auf der Kreisstraße 1262 zwischen Erkenbrechtsweiler und Hülben ein weiterer Verkehrsunfall ereignet. Ein 39-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Hülben unterwegs. Kurz nach dem Kieswerk kam er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Lkw eines 18-Jährigen kollidierte. Der Pkw wurde nach dem Aufprall in den rechten Seitenstreifen abgewiesen, wo er sich überschlug. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Schaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Der Wagen des Unfallverursachers, an dem Totalschaden entstanden war, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.