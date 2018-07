Anzeige

Köngen (pol) Am Montagabend, kurz nach 21.30 Uhr, ist es in der Asylunterkunft in der Wertstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 28 und 25 Jahre alten Irakern gekommen, bei der ein 28-Jähriger seinen Kontrahenten mit einem kleinen Taschenmesser am Arm verletzt haben soll.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war es bereits gegen 19 Uhr im Bereich der Wendlinger Asylunterkunft in der Otto-Heinrich-Straße zu Handgreiflichkeiten zwischen den Männern gekommen, an der auch eine 35-jährige Begleiterin des 25-Jährigen beteiligt war. Sie hatte dabei gegen den 28-Jährigen Pfefferspray eingesetzt.

Der 25-Jährige wurde nach dem neuerlichen Vorfall in Köngen vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung seiner kleinen Schnittverletzung ins Krankenhaus gebracht. Der 28-Jährige musste die Nacht nach richterlicher Anordnung in einer Gewahrsamszelle verbringen. Gegen alle drei Beteiligten wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.