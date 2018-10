Anzeige

Nürtingen (pol) Ein 81-jähriger Mann hat am Freitag gegen 17:30 Uhr in der Eberhardtstraße insgesamt drei parkende Fahrzeuge gestreift und erheblichen Sachschaden verursacht. Der ältere Herr stieg in seinen Mercedes und fuhr die Eberhardtstraße in Richtung Gerberstraße. Nach nur wenigen Metern Fahrt, kam er nach rechts von seiner Fahrspur ab und kollidiert mit den drei, am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen. Anschließend blieb der Herr aufgrund körperlicher Beschwerden in seinem Fahrzeug sitzen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurden ein Rettungswagen und ein Notarzt hinzugerufen, welche den 81-Jährigen vor Ort und anschließend in einem Krankenhaus behandeln mussten. Die Beifahrerin wurde durch den Unfall nicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.