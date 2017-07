Reichenbach an der Fils/Neidlingen/Lenningen (pol) - Vermutlich mittelschwere Verletzungen hat sich ein Rollerfahrer am Dienstagnachmittag nach einem Fahrfehler zugezogen. Der 55-Jährige war, wie die Polizei berichtet, gegen 15.15 Uhr mit seiner Vespa auf dem Ostweg in Richtung Ulmer Straße unterwegs. Am Ende einer Linkskurve, noch vor dem Einmündungsbereich, touchierte er vermutlich den Bordstein und verlor die Kontrolle über sein Gefährt. Er geriet ins Schlingern und kam nach über 20 Metern im Einmündungsbereich zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Am Roller entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Schwer verletzter Motorradfahrer nach Fahrfehler

Trotz seiner schweren Verletzungen hatte ein Motorradfahrer am Dienstagabend noch Glück im Unglück, als er mit seiner Kawasaki auf der L1200 bei Neidlingen stürzte und gerade noch vor einem Abhang zum Liegen kam.

Der 26-Jährige war kurz vor 20 Uhr auf der Landstraße von Wiesensteig in Richtung Neidlingen unterwegs. Auf der Gefällstrecke vor einer Linkskurve leitete er eine starke Bremsung ein. Infolge eines Fahrfehlers fiel das Motorrad nach rechts, drehte sich und rutschte unter die dort verlaufende Leitplanke, wo es hängen blieb. Der Fahrer selbst rutschte unter der Leitplanke hindurch, wo er liegen blieb. Mit einem Rettungswagen wurde er zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro, an der Leitplanke von etwa 300 Euro.

Motorradfahrer übersehen

Nur leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer nach einem Ausweichmanöver am Dienstagabend in der Gutenberger Straße in Lenningen erlitten.

Der 27-jährige Biker war - so die Polizei - gegen 19 Uhr mit seiner BMW auf der vorfahrtsberechtigten Gutenberger Straße in Fahrtrichtung Gutenberg unterwegs. Auf Höhe der Straße "Schillerplatz" bog ein 30 Jahre alter Autofahrer nach links auf die Gutenberger Straße ein, übersah den Motorradfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Der 27-Jährige erkannte die Gefahrensituation, bremste ab und geriet beim Ausweichen ins Schleudern. Das Zweirad rutschte gegen die vordere Stoßstange des Pkw. Hierbei zog sich der Biker Schürfungen und Prellungen zu. Eine sofortige ärztliche Behandlung lehnte er ab. Schaden entstand in Höhe von rund 2.500 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde privat versorgt.