Neuhausen (pol) - Bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Mörikestraße ist am Donnerstag, gegen 11.20 Uhr, ein 56-Jähriger Arbeiter schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Mann arbeitete auf einer im Rohbau befindlichen Kellerdecke, als er versehentlich in eine Aussparung trat und drei Meter tief in die Baugrube stürzte. Mit mehreren Knochenbrüchen musste der Verunglückte nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen werden.

Anzeige