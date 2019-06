Unterensingen (pol)Weil eine Seniorin einem anderen Autofahrer die Vorfahrt nahm, kam es am Mittwoch in Unterensingen zu einer Kollision.

Die 81 Jahre alte Frau fuhr um 12.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Austraße. An der Kreuzung mit der Brückenstraße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Wagens eines 28-Jährigen.

Bei dem Zusammenstoß erlitten die beiden Fahrer sowie ein Beifahrer in dem Auto des 28-Jährigen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin und den 28-Jährigen in eine Klinik. Der verletzte Beifahrer wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.