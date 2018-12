Anzeige

Deizisau (pol) Am späten Mittwochabend hat sich auf der B 10 ein Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten ereignet. Eine 22-Jährige war mit ihrem Wagen um 17.45 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Deizisau passte sie nach Angaben der Polizei kurz nicht auf und fuhr aus Unachtsamkeit auf das verkehrsbedingt stehende Auto eines 53 Jahre alten Mannes auf. Die Kollision war so heftig, dass sich die Unfallverursacherin sowie zwei Mitfahrerinnen im Wagen des 53-Jährigen im Alter von 53 und 27 Jahren leichte Verletzungen zuzogen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Auto der 22-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 8.000 Euro.