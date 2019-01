Anzeige

Filderstadt (pol) In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Polizei und Feuerwehr zu drei Kleinbränden in Bernhausen ausgerückt. Glücklicherweise entstand jeweils nur ein geringer Sachschaden. Menschen wurden nicht verletzt.

Zum ersten Einsatz wurde die Feuerwehr gegen 19.30 Uhr gerufen. In der Marienstraße wurde gemeldet, dass Flammen aus einem Kamin schlagen würden. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass eine installierte Pelletheizung nicht fachgerecht eingestellt war und deshalb zu viele Pellets zog und verbrannte. Die Feuerwehr hatte die Situation schnell unter Kontrolle.

Um 20.34 Uhr löste ein Rauchmelder in einer Wohnung in der Bernhäuser Hauptstraße

aus. Hier hatte ein 36-Jähriger seinen Toast anbrennen lassen, der wiederum den Feuermelder auslöste. Ein weiterer Notruf ging am Samstag gegen 4.35 Uhr ein. Die Einsatzkräfte wurden in die Wiesenstraße gerufen. Hier war ein technischer Defekt an einer Heizdecke für erhöhte Rauchbildung verantwortlich.