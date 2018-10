Anzeige

Ostfildern (pol) Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter der Telefonnummer 0711/70913 nach Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu einem Verkehrsvorfall machen können, der sich am Freitagabend in Nellingen ereignet hat. Nach Schilderungen von drei Jungen im Alter von 11 bzw. 12 Jahren soll gegen 20.50 Uhr zunächst ein dunkler BMW (Limousine) mit hoher Geschwindigkeit auf sie zugefahren sein als sie in der Uhlandstraße Ecke Schwarze-Breite-Straße mit ihren Fahrrädern bzw. einem Cityroller auf dem Gehweg standen und sich unterhielten.

Der männliche Fahrer, der als circa 25 Jahre alt mit kurzen dunklen Haaren und dunkler Bekleidung beschrieben wird, habe außerdem lautstark aus dem geöffneten Fenster geschrien, dass sie von der Straße verschwinden sollen. Im weiteren Verlauf fuhr der BMW-Fahrer zunächst weiter, wendete das Fahrzeug aber nach einer Bemerkung eines der Kinder bezüglich seiner Fahrweise, fuhr erneut auf die Gruppe zu und bremste erst kurz vor den Kindern ab. Diese ergriffen hierauf die Flucht, dennoch fuhr ihnen der BMW noch ein Stück hinterher. Eines der Kinder stürzte hierbei mit seinem Cityroller und verletzte sich leicht. Der gesuchte BMW soll ein Esslinger Kennzeichen gehabt haben, auf dem Beifahrersitz saß eine circa 18 bis 20-jährige Frau mit schwarzen, schulterlangen Haaren und einer schwarzen Jacke.