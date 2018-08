Anzeige

Esslingen (pol)Beim Versuch, in eine Gaststätte in der Flandernstraße einzubrechen, sind in der Nacht von Montag auf Dienstag drei Jugendliche kurz nach der Tat vorübergehend festgenommen worden, wie die Polizei berichtete.

Gegen 23.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem sie mehrere Personen im Bereich des Parkplatzes beobachtet hatten, die sich dort verdächtig verhielten. Beim Eintreffen der Streifenwagen flüchteten drei Personen, konnten aber kurz darauf angetroffen werden.

Wie sich herausstellte war das Zugangstor zum Gelände der Gaststätte bereits aufgebrochen. Auch an einem Zigarettenautomat war bereits versucht worden, diesen aufzubrechen. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen im Alter von 16 und 17 Jahren wurden vorübergehend festgenommen und zur Dienststelle gebracht. Nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden alle drei im Lauf der Nacht beziehungsweise am Dienstagmorgen ihren Eltern übergeben oder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.