Altbach (pol) Am Samstagnachmittag kurz nach 15:00 Uhr, gingen mehrere Notrufe im Führungs- und Lagezentrums in Reutlingen über eine größere Schlägerei ein, worauf sofort sechs Streifenbesatzungen zu einem Verbrauchermarkt in den Kieswasen eilten, wie die Polizei berichtet.

Beim Eintreffen der ersten Besatzungen versuchten zwei Personen den Parkplatz vom Supermarkt zu verlassen. Beide Personen konnten jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Eine weitere Person wurde bereits von Mitarbeitern des Verbrauchermarktes überwältigt und im Büro festgehalten.

Nach den bisherigen Ermittlungen legten die drei Verdächtigen zwei Warengegenstände auf das Kassenband. Als der Kassierer einen Einblick in den mitgeführten Rucksack nehmen wollte, ergriff ein 35-Jähriger Italiener sofort die Flucht und rannte aus dem Warengeschäft.

Auf dem Parkplatz konnte dieser jedoch von einem Mitarbeiter festgehalten werden. Die beiden 21- und 18-Jährigen Mittäter, ebenfalls italienische Staatsangehörige, versuchten den 35-Jährigen aus dem Haltegriff des Mitarbeiters zu befreien, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Durch das beherzte Eingreifen weiterer Kunden konnte dies jedoch verhindert werden.

Im Rucksack, sowie einem den Tätern zugeordnetem Pkw konnte noch weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Alle drei italienische Staatsangehörigen wurden vorläufig festgenommen und zur Durchführung weiterer Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.