Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Drei Fahrzeuge sind am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, in der Karlstraße in Musberg miteinander kollidiert. Eine 57-jährige Ford-Fahrerin wollte aus der Karlstraße kommend der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Filderstraße folgen. Ein von dort kommender, 78-jähriger Fiat-Lenker hatte seinerseits die Absicht, die Vorfahrtsstraße geradeaus zu verlassen, wobei er die Vorfahrt der 57-Jährigen missachtete. Durch die anschließende Kollision wurde der Wagen des Unfallverursachers noch gegen einen in der Filderstraße sich langsam der Kreuzung nähernden Opel eines 30-Jährigen geschoben.

Es entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.