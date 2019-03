Kirchheim (ES)Ein hoher Schaden von zirka 10.000 Euro ist laut Polizeiangaben an drei Fahrzeugen in der Zeit von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 9.15 Uhr, angerichtet worden. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die auf Anwohnerparkplätzen in der Freiwaldaustraße vor Gebäude 62 geparkten Pkw ringsum mit einem spitzen Gegenstand. Vermutlich dürfte sich der Unbekannte hierbei verletzt haben. An einem Auto konnte eine Blutspur festgestellt und gesichert werden. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter Telefon 07021/501-0 um Zeugenhinweise.