Kreis Esslingen (pol)Am Dienstagnachmittag ist ein unbekannter Täter in der Kirchheimer Straße in Kirchheim in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Laut Polizeiangaben verschaffte sich der Einbrecher in der Zeit von 15.30 Uhr bis 19.40 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zugang zum Haus und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Dabei erbeutete er zahlreiche Schmuckgegenstände sowie Bargeld. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt.

In ein Wohnhaus im Nürtinger Stadtteil Zizishausen ist am Dienstag ein Einbrecher durch das Aufhebeln eines Fensters eingestiegen. Der unbekannte Täter durchwühlte dabei im Zeitraum zwischen 11.45 Uhr und 19 Uhr zahlreiche Räume des Hauses in der Zugäckerstraße. Er stahl dabei unter anderem Schmuck, Bargeld und Markenhandtaschen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

In ein Einfamilienhaus in der Silcherstraße in Holzmaden sind Unbekannte am Dienstagabend eingebrochen. Zwischen 18.24 Uhr und 20.40 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort durchsuchten sie in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertvollem. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung der Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.