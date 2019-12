Kreis Esslingen (pol)Am Mittwoch ist ein Unbekannter in der Unterdorfstraße in ein Wohnhaus eingebrochen. Der Täter verschaffte sich zwischen 16.10 Uhr und 20.20 Uhr über eine Haustür, Zugang zu den Räumlichkeiten, welche er im Anschluss durchstöberte. Mit Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert flüchtete er anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt.

Nach dem Einschlagen eines Fensters ist im Laufe des Mittwochs, zwischen acht Uhr und 19 Uhr, ein unbekannter Einbrecher in ein Haus im Falkenweg, im Stadtteil Sirnau eingedrungen. Der Täter durchsuchte anschließend mehrere Räume im Gebäude nach Wertvollem. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

In ein Einfamilienhaus in der Wolfschluger Straße ist ein Unbekannter am Mittwoch im Laufe des Tages eingebrochen. Zwischen 7.30 Uhr und 21 Uhr hebelte der Einbrecher eine Terrassentür auf und durchwühlte anschließend Schränke und Schubladen. Dabei fiel ihm Schmuck und Bargeld in die Hände. Spezialisten der Kriminalpolizei übernahmen die Spurensicherung. Das Polizeirevier Filderstadt

ermittelt.