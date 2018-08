Anzeige

Ostfildern-Scharnhausen (pol)Eine Leichtverletzte und Schaden in Höhe von 21.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend in Scharnhausen ereignet hat. Gegen 21.20 Uhr fuhr eine 73-jährige Opel-Fahrerin die Nellinger Straße von der Ruiter Straße kommend in Richtung Kreuzbrunnenstraße entlang. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve geriet die Seniorin vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und schrammte dort an einem Ford Galaxy entlang. Dessen 38-jähriger Fahrer hatte noch erfolglos versucht, nach rechts auszuweichen. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde auch noch der dem Ford nachfolgende Opel einer 35-Jährigen beschädigt. Bei der Kollision verletzte sich die Unfallverursacherin und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Aufgrund der erheblichen Beschädigungen waren sowohl der Ford als auch der Opel der 73-Jährigen nicht mehr fahrtüchtig.

Sie mussten von Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr Scharnhausen beseitigt, die mit zwei Fahrzeugen und elf Mann im Einsatz war. Für die Dauer der Arbeiten musste die Ortsdurchfahrt voll gesperrt werden.