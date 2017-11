Anzeige

Filderstadt-Sielmingen (pol) - Ein hoher Schaden von rund 35.000 Euro an drei Autos ist am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Friedhofstraße entstanden.

Mit einem Seat Alhambra war eine 71 Jahre alte Autofahrerin gegen 12.15 Uhr in Richtung Kapellenstraße unterwegs, als sie aus unerfindlichen Gründen auf einen am Straßenrand geparkten Toyota auffuhr, wie die Polizei berichtet. Die Aufprallwucht war derart heftig, dass der Kleinwagen noch auf einen davor stehenden Wagen geschoben wurde. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten von Abschleppunternehmen geborgen werden. Die 71-Jährige kam mit einem gehörigen Schrecken, aber wohl unverletzt, davon.