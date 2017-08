Filderstadt (pol) - Insgesamt vier beschädigte Autos und ein Schaden von etwa 8000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend in der Osianderstraße in Filderstadt-Bernhausen ereignet hat, teilte die Polizei mit. Ein 53-jähriger Filderstädter war kurz vor 20 Uhr mit seinem Ford auf der Oberlinstraße unterwegs. Weil er deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte, kam er mit seinem Wagen zu weit nach rechts ab und streifte zunächst einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Seat. Dieser wurde durch die Aufprallwucht auf einen davor stehenden Toyota aufgeschoben. Nur wenige Meter weiter kam er erneut wieder nach rechts ab und krachte seitlich gegen einen geparkten VW Golf. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er nach Hause. Dort fand ihn auch die zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten . Eine durchgeführte Alkoholüberprüfung ergab einen vorläufigen Wert von knapp zwei Promille. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle einbehalten und er musste sich im Krankenhaus einer Blutprobe unterziehen.

