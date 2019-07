Neuhausen (pol)Noch unklar ist laut Polizei die Ursache eines Verkehrsunfalls, den ein 51-Jähriger am frühen Freitagmorgen in der Ortsmitte von Neuhausen verursacht hat. Der Mann war gegen 1.30 Uhr mit seinem VW Golf auf der so genannten Insel unterwegs, als er auf Höhe der Bankfiliale aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach rechts und von der Fahrbahn abkam. Dabei krachte er gegen einen dort geparkten 3er BMW, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor geparkten Mercedes aufgeschoben wurde. Verletzt wurde niemand. Der Golf, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde anschließend von einem Abschleppdienst geborgen. Auch an dem BMW dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Die Schäden an allen drei Fahrzeugen summieren sich den Schätzungen nach auf knapp 8.000 Euro.