Stuttgart (pol) - Nicht schlecht staunten zwei Beamte der Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, die am Montag nach dem Hinweis eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers drei Fahrzeuge mit identischen Kennzeichen auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart kontrollierten. Gegen 17:40 Uhr war dem Zeugen laut Polizei die in Richtung Karlsruhe fahrende Fahrzeugkolonne mit demselben französischen Kennzeichen aufgefallen, woraufhin er umgehend die Polizei alarmierte. Bei der darauffolgenden Kontrolle, stellten die Polizisten schließlich fest, dass an dem Führungsfahrzeug, einem Audi, französische Händlerkennzeichen angebracht waren, die in der Bundesrepublik Deutschland nicht zugelassen sind.

Bei den anderen beiden Autos, zwei Porsche, die von zwei 23-Jährigen gelenkt wurden, waren selbst gebastelte Wiederholungskennzeichen aus Pappkarton befestigt. Der 27-jährige Audi-Fahrer und seine zwei Mitstreiter wurden anschließend zur Verkehrspolizeidirektion nach Stuttgart-Vaihingen gebracht. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde dem Trio die Weiterfahrt untersagt sowie eine Sicherheitsleistung erhoben. Die aus Frankreich stammenden Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs, Fahren ohne Zulassung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.