Plochingen (ES): Gedrängelt und über Fuß gefahren (Zeugenaufruf)

Ein noch unbekannter BMW-Fahrer ist am gestrigen Mittwoch in der Filsallee einem Lkw-Fahrer über den Fuß gefahren. Der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer wollte gegen 12.00 Uhr rückwärts in eine Hofeinfahrt einbiegen. Um den verbliebenen Abstand für das Zurücksetzen zu kontrollieren, stieg der Trucker kurz aus. Dem Lenker eines weißen 5er-BMW ging der Vorgang wohl nicht schnell genug. Der Fahrer drängelte auf dem seitlichen Grünstreifen an dem Lkw vorbei. Der heckgetriebene BMW brach dabei aus und überrollte den Fuß des Lkw-Fahrers. Der 43-Jährige wurde leicht verletzt. Hinweise zum Fahrer des weißen 5er-BMW nimmt das Polizeirevier Esslingen (Tel. 0711/39900) entgegen. (sh)

Filderstadt (ES): Nicht genügend aufgepasst

Bei einem Verkehrsunfall ist am gestrigen Mittwochnachmittag in Bernhausen zum Glück nur Sachschaden entstanden. Verletzt wurde niemand. Gegen 17.00 Uhr bog die 23 Jahre alte Lenkerin eines BMW Mini von der Gartenstraße in die Nürtinger Straße (L1205) ab. Dabei übersah sie eine vorfahrtberechtigte 47 Jahre alte Lenkerin eines 3er-BMW. Im Bereich der Kreuzung kam es zum heftigen Zusammenstoß. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der 3er-BMW war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt rund 6.500 Euro. (sh)

Esslingen (ES): Überholt trotz Gegenverkehr (Zeugenaufruf)

Auf der Champagnestraße (K 1268) von Ostfildern in Richtung Esslingen ist es am gestrigen Mittwoch gegen 13.50 Uhr beinahe zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines in Richtung Ostfildern gefahrenen Pkw überholte in einer Linkskurve einen vorausfahrenden Motorroller. Dabei geriet der Überholende mit Esslinger Zulassung zu weit auf die Gegenfahrbahn. Ein in Richtung Esslingen gefahrener 44-jähriger Lenker eines VW Caddy musste ausweichen und fuhr gegen den Randstein. Dabei verletzte sich der VW-Lenker leicht. Der unbekannte Überholende fuhr weiter. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen des Unfalls und erbittet Hinweise (Polizeirevier Esslingen, Tel. 0711739900) zu dem noch nicht ermittelten Unfallverursacher. (sh)

Deizisau (ES): Zu schnell und betrunken

Einen ordentlichen Zuwachs auf seinem Flensburger Punktekonto erwartet einen 39-jähriger BMW-Fahrer der am heutigen Donnerstagmorgen auf der B 10 kontrolliert wurde. Der 39-Jährige war auf der B 10 von Esslingen herkommend, in Richtung Göppingen unterwegs, als er gegen 1.45 Uhr, mit 149 km/h anstelle der erlaubten 80 km/h gemessen wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass er nicht nur zu schnell war, sondern auch deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen vorläufigen Wert von fast 1,5 Promille. Nach einer Blutprobe wurde sein Führerschein noch an Ort und Stelle eingezogen. Da der 39-jährige seinen Wohnsitz im Ausland hatte, musste er zusätzlich noch eine Sicherheitsleistung von 1500 Euro hinterlegen, bevor seinen Heimweg mit dem Taxi fortsetzen durfte. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): In Eisdiele eingebrochen

Auf Bargeld abgesehen hatte es ein noch Unbekannter der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in der Zeit zwischen 20 Uhr und 8 Uhr, in eine Eisdiele in der Stuttgarter Straße eingebrochen ist. Nachdem er mit brachialer Gewalt eine Zugangstüre aufgehebelt hatte, gelangte der Einbrecher in den Gastraum. Nachdem er dort alles durchsucht hatte ließ er eine Geldkassette mitgehen, die neben zwei Bedienungsgeldbeuteln, einen Schlüsselbund und eine Fernbedienung, auch eine geringe Menge an Wechselgeld enthielt. Anschließend flüchtete er unerkannt. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Kirchheim bittet um Hinweise und sucht nach Zeugen. Polizeirevier Kirchheim, Telefon: 07021/5010. (cw)

Esslingen (ES): Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Nach einem unerwarteten Bremsmanöver eines Kleinwagens ist es am gestrigen Mittwochnachmittag auf der Vogelsangbrücke zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden von rund 10 000 Euro gekommen. Der oder die Unfallverursacherin entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle und werden jetzt von der Polizei gesucht. Der dunkle Kleinwagen kam gegen 14 Uhr von der B 10 und fuhr bei "Grün" an die Kreuzung mit der Brückenstraße und bremste aus unbekanntem Grund stark ab. Ein nachfolgender 39-jähriger Fiat Punto-Fahrer reagierte gerade noch rechtzeitig und konnte durch eine Gefahrenbremsung ein Auffahren verhindern. Dies gelang einem dem Fiat nachfolgenden 66-jährigem BMW-Lenker nicht mehr. Er krachte ins Heck des Punto. Das verursachende Fahrzeug fuhr indessen weiter. Möglicherweise hat der Fahrer oder die Fahrerin den Auffahrunfall nicht bemerkt. Die Polizei Esslingen bittet den Fahrer(in) des dunklen Kleinwagens oder Zeugen des Unfalls sich unter Tel. 0711/3990-330 zu melden. (jh)

Esslingen (ES): Betrunkener Radfahrer bei Rot über die Ampel gefahren

Vor einem Streifenwagen ist ein Radfahrer am gestrigen Mittwochabend bei Rot über eine Ampel gefahren und konnte nur unter erschwerten Bedingungen angehalten werden. Der Mann fiel der Streife kurz nach 21 Uhr in der Stuttgarter Straße auf, da an seinem Fahrrad kein Licht in Betrieb war. An der Kreuzung mit der Uhlandstraße wollten die Beamten den Radler kontrollieren. Dieser fuhr jedoch ohne anzuhalten an der roten Ampel einfach weiter. Selbst als das Polizeiauto mit Blaulicht neben ihm herfuhr und er von den Polizisten aus dem Fenster heraus angesprochen wurde, setzte er seine Fahrt fort. Erst auf Höhe einer Tankstelle konnten die Polizeibeamten ihn gefahrlos zum Anhalten bewegen. Hierbei stellte sich sehr schnell heraus, dass der 52-Jährige erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand und sein Wahrnehmungsvermögen stark eingeschränkt war. Ein Test ergab über 1,5 Promille. Der Mann ist nicht im Besitz eines Führerscheins. (ms)

Filderstadt (ES): Jugendliche bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag in Bernhausen zugezogen, als sie an einer Fahrzeugschlange links vorbeifuhr und ein Autofahrer verbotswidrig nach links abgebogen ist. Die 17-Jährige befuhr kurz nach 17.30 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad die Plieninger Straße vom Flughafen herkommend Richtung Ortsmitte. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens staute sich der Verkehr. An dem Stau fuhr die Zweiradlenkerin vorbei und kollidierte mit dem VW Golf eines 37-Jährigen, der ohne nach hinten zu schauen, verbotenerweise nach links in die Ruiter Straße abgebogen war. Die junge Frau prallte gegen das Heck des Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Sie erlitt leichte Verletzungen. Eine vorsorglich hinzugerufene Rettungswagenbesatzung musste sie nicht versorgen. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. (ms)

Neuhausen (ES): Pkw aufgebrochen

Ein Geldbeutel ist bei einem Pkw-Aufbruch in der Nacht zum Donnerstag gestohlen worden. Ein bislang unbekannter Täter schlug an dem in der Entenstraße geparkten Opel Astra in der Zeit von Mittwochabend 18.20 Uhr bis Donnerstagmorgen acht Uhr die Seitenscheibe ein. Anschließend entwendete er den im Bereich der Handbremse liegenden Geldbeutel. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 400 Euro. (ms)