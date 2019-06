Esslingen (pol) Zu zwei Einbrüchen, die vermutlich im Zusammenhang miteinander stehen, ist es am Samstagmorgen gegen 2 Uhr in Oberesslingen gekommen. Gegen 1.50 Uhr teilte ein Passant mit, dass er soeben im Bereich der Plochinger Straße/Ecke Schorndorfer Straße zwei männliche Personen mit einer Registrierkasse in Richtung Esslingen-Zell rennend beobachtet habe. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnten Einbrüche in ein Lotteriegeschäft in der Plochinger Straße sowie ein Geschäftsgebäude in der Gänsäckerstraße festgestellt werden. Die zwei männlichen Täter, über die nur bekannt ist, dass sie dunkle Kapuzenpullis mit einem roten Streifen, dunkle Hosen und dunkle Schuhe trugen, konnten im Rahmen der Fahndung nicht gefasst werden.

Zeugen beziehungsweise Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.