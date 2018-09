Anzeige

Frickenhausen (pol) Glücklicherweise nur leichte Blessuren haben sich insgesamt vier Pkw-Insassen zugezogen, die am frühen Montagabend in einen Auffahrunfall verwickelt gewesen sind. Ein 19-jähriger Mercedes-Lenker hatte kurz vor 18 Uhr in der Hauptstraße erst zu spät erkannt, dass der Verkehr vor ihm auf Höhe der Einmündung der Goethestraße ins Stocken geraten war, wie die Polizei mitteilt. Er fuhr in der Folge auf den bereits stehenden Audi einer 66 Jahre alten Frau auf, deren Wagen anschließend noch gegen einen davor stehenden VW Touran geschoben wurde. Sowohl die Audi-Fahrerin als auch die drei Insassen im Touran wurden dabei verletzt, benötigten aber laut Polizei keine medizinische Versorgung an der Unfallstelle. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 6.000 Euro.