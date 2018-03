Anzeige

Köngen, 19.04.2010, Pkw-Diebe durch DNA-Treffer ermittelt

Einen Fahndungserfolg konnten in den vergangenen Tagen Beamte des Polizeiposten Wendlingen für sich verbuchen und zwei 26 und 30 Jahre alte Männer aus Bayern ermitteln. Die beiden werden verdächtigt, Anfang Dezember 2009 in Köngen einen Mercedes entwendet zu haben.

In der Nacht vom 4. auf 5. Dezember 2009 entwendeten zunächst unbekannte Täter von einem Verwahrplatz eines Autohauses in Köngen einen nicht zugelassenen Mercedes im Wert von 2500 Euro. Zudem brachen sie auf dem Gelände insgesamt 10 Fahrzeuge auf. Die Täter richteten mehrere hundert Euro Sachschaden an.

Noch in derselben Nacht begingen die Pkw-Diebe auf der A 81 bei Tauberbischofsheim eine Verkehrsunfallflucht. Gegen 06.10 Uhr verlor der Fahrer auf reifglatter Fahrbahn die Kontrolle über den Mercedes und prallte gegen eine Betonleitplanke. Die Insassen flüchteten anschließend zu Fuß. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Pkw gestohlen war. Auf der Heckablage lagen Kennzeichen, die ebenfalls in dieser Nacht in Nürtingen entwendet wurden. Außerdem fand die Polizei in dem Mercedes einen Geldbeutel mit dem Ausweis eines 30-jährigen Mannes.

Bei seiner Vernehmung gab der 30-Jährige an, in der betreffenden Zeit mit einem 26-jährigen Freund in Tschechien gewesen zu sein.

In der Nacht des Diebstahls konnten die Polizeibeamten am Einfahrtstor des Verwahrplatzes eine Blutspur sichern, die jedoch nicht mit dem Blut des 30-Jährigen übereinstimmte. Eine DNA-Analyse ergab nun, dass das Blut von dem 26-jährigen Freund stammte, mit dem der 30-Jährige angeblich in Tschechien war.

Die beiden einschlägig vorbestraften Spätaussiedler müssen nun mit Anzeigen wegen Pkw-Diebstahls, Kennzeichendiebstahls, mehrfachen Pkw-Aufbruchs sowie Unfallflucht rechnen.