Leinfelden-Echterdingen (pol) Eine kilometerlange Dieselspur, die sich von Tübingen bis nach Leinfelden-Echterdingen zog und insbesondere in Kurvenbereichen stark ausprägt war, ist am Mittwochvormittag zwei Motorradfahrern zum Verhängnis geworden.

Kurz vor acht Uhr traf es einen 24 Jahre alten Suzuki-Lenker, der auf der Landesstraße 1208 von Steinenbronn nach Musberg unterwegs war. Im Siebenmühlental geriet er ausgangs einer Linkskurve auf die schlecht erkennbare Dieselspur und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einer Leitplanke kollidierte und anschließend stürzte. Kurz nach neun Uhr ereilte einen 50-jährigen Harley-Davidson-Fahrer in Waldenbuch dasselbe Schicksal. Beim Durchfahren des Liebenaukreisels am Ortsausgang in Richtung Aichtal wurde seine Maschine auf dem schlüpfrigen Asphalt plötzlich instabil, sodass der Biker die Herrschaft darüber verlor. Nachdem er zunächst gegen den rechten Bordstein geriet, kam er an einer erhöhten Verkehrsinsel zu Fall.

Beide Motorradfahrer zogen sich bei den Stürzen leichte Verletzungen zu, wobei der Suzuki-Lenker vom Rettungsdienst für eine Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den Maschinen entstand ein Schaden von insgesamt rund 5.000 Euro.

Als Verursacher der Dieselspur konnte die Verkehrspolizei Tübingen einen Linienbus ausfindig machen. Dessen 31-jähriger Fahrer hatte den Verlust des Kraftstoffs offenbar nicht bemerkt und machte einen technischen Defekt geltend. Verschiedene Feuerwehrabteilungen, Bauhöfe und Straßenmeistereien in den drei betroffenen Landkreisen waren in der Folge bis 13 Uhr damit beschäftigt, die gefährlichen Hinterlassenschaften des Linienbusses zu beseitigen.

Die Verkehrspolizei Tübingen bittet weitere Verkehrsteilnehmer, die aufgrund der Dieselspur ebenfalls mit Problemen zu kämpfen oder gar Unfälle hatten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden.