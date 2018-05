Anzeige

Kirchheim (pol)Etwa 250 Liter Dieselkraftstoff hat ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag aus einem Lkw auf dem Parkplatz in der Straße Kruichling abgeschlaucht und gestohlen. Zwischen 22 Uhr und 6.30 Uhr brach der Unbekannte nach ngaben der Polizei das Schloss am Tank eines englischen Lkw auf und zapfte den Diesel ab. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 300 Euro geschätzt.