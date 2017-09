Owen (pol) - Ein Dieb hat sich am Sonntag vermutlich zum zweiten Mal vom Gabentisch einer Hochzeitsfeier bedient. Während des Fests in der Teckhalle in Owen entwendete ein unbekannter Täter mehrere Briefumschläge mit Bargeld vom Tisch, auf dem die Geschenke abgelegt waren. Bereits am 13. Mai diesen Jahres klaute ein Täter während einer Hochzeitsfeier mehrere Umschläge mit Geld in derselben Halle. In beiden Fällen fiel den Gästen ein etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann mit einer hageren Figur auf. Der Unbekannte war beide Male mit einem weißen Yorkshire Terrier unterwegs. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07026/910040 um sachdienliche Hinweise.

Anzeige