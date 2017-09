Ostfildern (pol) - Der Insasse eines in der Schweiz - vermutlich in Zürich - zugelassenen Citroen steht im Verdacht, am Mittwoch, gegen 11.20 Uhr einen Diebstahl begangen zu haben, teilte die Polizei mit. Eine 54-jährige Frau stellte ihren Pkw auf dem Parkplatz eines Discounters in der Edith-Stein-Straße direkt neben dem Citroen ab. Als sie nach dem Einkauf zurückkehrte, verstaute sie zunächst sowohl die Einkäufe, als auch ihre Tasche im Auto, um anschließend den Einkaufswagen zurück zu bringen. Obwohl sie dabei ihr Fahrzeug mit der Funkfernbedienung verschloss und nur Sekunden später wieder zurückkehrte, musste sie feststellen, dass aus ihrer Tasche auf der Rückbank ein Dokumentenmäppchen entwendet wurde.

Tatverdächtig ist ein unbekannter Mann, der es nach der Rückkehr der Frau ziemlich eilig hatte, in den alten, silbernen und ziemlich verbeulten Citroen einstieg und davonbrauste. Wie der Täter Zugriff zum Innenraum des Fahrzeugs der Frau erhielt, ist noch unklar. In dem gestohlenen Dokumentenmäppchen befanden sich weder Geld noch Wertgegenstände, sodass sich der Schaden in Grenzen hielt.