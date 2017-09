Anzeige

Dettingen (pol) - Aus einer Gemeinschaftstiefgarage in der Limburgstraße ist in der Zeit zwischen Dienstagabend, 21.30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, ein Komplettsatz Räder sowie ein hochwertiges Fahrrad gestohlen worden, teilte die Polizei mit. Auf bislang ungeklärte Weise gelangte der Unbekannte in die Tiefgarage. Von einem Stellplatz nahm er den Satz Räder mit fünfspeichigen Alufelgen für einen Audi mit aufgezogenen 17 Zoll Reifen der Marke Continental mit. In einem Fahrradraum fand der Dieb noch ein hochwertiges Bike der Marke Ghost mit einem Rahmen und Lenker aus Carbon mit gelben Streifen. Der Wert des Diebesguts beträgt mehr als 3000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter der Nummer 07021/5010 um Hinweise, insbesondere zum Verbleib der gestohlenen Räder und des Fahrrads.