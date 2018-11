Anzeige

Esslingen (pol)Ein bislang unbekannter Dieb hat am Wochenende sein Unwesen in einem Rohbau in der Esslinger Fleischmannstraße getrieben. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen, kurz vor sieben Uhr, brach der Unbekannte laut Polizei die Tür zu einem Lagerraum auf. Aus diesem nahm der Täter Elektromaschinen und Akkus im Wert von zirka 4.000 Euro mit. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.