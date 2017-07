Kirchheim (pol) -Nach einer dreisten Diebin, die sich am Sonntag gegen 11.15 Uhr in ein Seniorenzentrum eingeschlichen hat, fahndet das Polizeirevier Kirchheim. Die als etwa 25 Jahre alt beschriebene Frau betrat laut Polizei das Seniorenheim und gab sich dort als Arbeitskraft aus. Sie betrat eine der Wohnungen, angeblich um nachzusehen, ob dort alles sauber wäre und öffnete dort mehrere Schränke und Schubladen. Bewohner, die skeptisch wurden, alarmierten die Pflegedienstleitung. Von dieser angesprochen, gab die junge Frau in akzentbehaftetem Deutsch an, Arbeit zu suchen und flüchtete in einem unbeobachtetem Moment durch den Hinterausgang. Wie sich im Nachhinein herausstellte, hatte sie zuvor eine goldene Kette aus der Wohnung mitgehen lassen. Die Diebin wird als etwa 1,50 Meter groß und von stabiler Figur beschrieben. Sie hatte schwarze, zu einem Zopf gebundene Haare und einen dunklen Teint. Sie war mit einem dunklen T-Shirt und dunkler Leggins bekleidet. Zeugen können sich beim Polizeirevier Kirchheim unter der Nummer 07021/5010 melden.

