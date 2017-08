Esslingen (pol) - Ein Diebespaar ist am Montagnachmittag am Esslinger Bahnhof festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Das Pärchen fiel der Verkäuferin eines Modegeschäfts in der Ehnisgasse gegen 16.45 Uhr auf, als die beiden im Hinterhof mehrere Taschen deponierten und sich kurz entfernten. Als das Duo wenige Minuten später zurückkam, um die gebunkerten Taschen zu holen, entdeckten sie die mittlerweile eintreffende Polizeistreife. Daraufhin rannten die vermeintlichen Diebe mit ihren Taschen in Richtung Bahnhof davon. Von den Beamten konnten der 36-jährige Mann auf dem Bahnsteig beim Gleis 7 und seine 27-jährige Begleiterin in der S-Bahn festgenommen werden. Sie hatten mehrere zum Teil präparierte Taschen voller Diebesgut, unter anderem Kleidung und Schuhe, im Wert von über 1500 Euro bei sich. Die Ermittlungen gegen das Diebespärchen dauern an.

