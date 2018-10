Anzeige

Wendlingen (pol)Über ein Oberlicht eines Anbaus sind bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstag um 7 Uhr in eine Schule in der Höhenstraße eingestiegen. Im Treppenhaus wurde ein Süßigkeitenautomat aufgebrochen und Bargeld sowie Süßigkeiten im Gesamtwert von 30 Euro entwendet. Der angerichtete Schaden sei um ein Vielfaches höher, wie die Polizei berichtet.