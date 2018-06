Anzeige

Nürtingen, 19.12.2013, 15.30 Uhr, Räuberischer Diebstahl



Ein 23-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Europastraße von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er in Begleitung von drei Männern, zwei Schachteln Zigaretten im Wert von 12 Euro einsteckte. Er passierte die Kassenzone ohne zu bezahlen. Auf Ansprache des Ladendetektivs ergriffen die drei Begleiter sofort die Flucht. Der 23-jährige Zigarettendieb wurde zunächst vom Ladendetektiv festgehalten, konnte sich jedoch herauswinden und flüchten. Er wurde nach wenigen Metern durch mutige und aufmerksame Passanten festgehalten. Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnten zwei der geflüchteten Männer in der Nähe angetroffen und durch den Ladendetektiv identifiziert werden. Sie führten kein Diebesgut mit sich.



Ostfildern, 18./19.12.2013, Einbruch in Kosmetik- und Bräunungsstudio



In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hebelten Unbekannte in der Esslinger Straße in Nellingen das rückwärtige Fenster eines Kosmetik- und Bräunungsstudios auf. Im Gebäudeinneren brachen sie einen Kaffeeautomat auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Weiteres Geld in unbekannter Höhe fanden sie in einer Kassenschublade und in Sparschweinen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Ostfildern unter Telefon 0711 34169830 entgegen.







Filderstadt, 18.12.2013, Kompletträder gestohlen



Aus einer gemeinsamen Tiefgarage Im Vogelsang in Bonlanden wurden am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr vier Kompletträder im Wert von etwa 300 Euro entwendet. Es handelt sich um Fünf-Speichen-Alufelgen mit Sommerreifen der Marke Continental 195/50 R 15 T.







Filderstadt, 19.12.2013, 11.05 Uhr, Geklärte Unfallflucht



Eine 74-Jährige fuhr am Donnerstagvormittag mit ihrem Mercedes auf der Gartenstraße in Richtung Nürtinger Straße. Als ihr ein Fahrzeug entgegenkam wollte sie dieses passieren lassen und lenkte ihren Pkw nach rechts. Dabei streifte sie einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro zu kümmern fuhr die Frau weiter. Zwei Fußgänger beobachteten den Unfall, notierten sich das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs und verständigten die Polizei.







Weilheim, 18./19.12.2013, Einbruch in Gaststätte



Unbekannte hebelten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit einem Werkzeug das Fenster einer Gaststätte in der Scholderstraße auf und stiegen in das Gebäude ein. Im Inneren brachen sie einen Geldspielautomaten auf und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Am Automat richteten sie einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro an. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weilheim unter Telefon 07023 900520 entgegen.