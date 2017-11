Anzeige

Frickenhausen (pol) - Hochwertiges Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro hat ein Pkw-Aufbrecher am vergangenen Wochenende in Frickenhausen erbeutet.

Der Unbekannte hebelte in der Zeit von Samstagmittag, 14 Uhr, bis Montagmorgen, 5.30 Uhr, an einem Firmenwagen in der Straße Im Geiselrain ein Fenster auf, wie die Polizei berichtet. Anschließend durchwühlte er den Transporter und entwendete einen Laser samt dazugehöriger Steuerung und einem Stativ. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter Telefon 07022/9224-0 um Hinweise.

In eine Firma in der Benzstraße ist ebenfalls im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 14.30 Uhr, bis Montagmorgen, 6.40 Uhr, hebelte der Täter eine Tür auf. Aus den Räumlichkeiten wurden mehrere Taschenlampen sowie drei Elektrowerkzeuge mitgenommen. Weiterhin fand der Einbrecher den Fahrzeugschlüssel eines Firmenwagens, den er ebenfalls stahl. Hierbei handelte es sich um einen grünen Mini mit dem amtlichen Kennzeichen ES-TH 47. Das Fahrzeug stand vor der Firma. Der Wert des Diebesguts beträgt über 7.000 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Am Tatort konnten mehrere Spuren gesichert werden. Der Polizeiposten Neuffen bittet unter Telefon 07025/911690 um Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des Mini.