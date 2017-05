Stuttgart (pol) - Polizeibeamte haben am Freitagabend einen 28-Jährigen festgenommen, der zuvor in einem Einkaufsmarkt an der Neckarstraße Spirituosen entwendet hatte. Der offenbar unter Alkoholeinwirkung stehende Mann packte mehrere Flaschen in seinen mitgeführten Rucksack und passierte die Kasse, ohne zu bezahlen. Nachdem ein Alarm ausgelöst worden war, sprach ihn ein 20-jähriger Security-Mitarbeiter auf den Diebstahl an. In der Folge versuchte der Dieb den 20-Jährigen wegzustoßen, um zu flüchten. Dieser konnte ihn jedoch zu Boden bringen und mit Hilfe eines Kunden bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Sowohl bei der Festnahme, als auch wenig später auf dem Polizeirevier, leistete er nach Plozeiangaben mehrfach Widerstand. Der mutmassliche Dieb, gegen den noch ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Diebstahl vorliegt, wird in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Anzeige