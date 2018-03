Anzeige

Nürtingen-Neckarhausen (pol)Ein noch unbekannter Täter hat sich am Donnerstagabend, in der Zeit von 19 Uhr bis 20 Uhr, während eines Fußballtrainings in eine Umkleidekabine am Sportplatz Neckarhausen geschlichen und mehrere Sportler bestohlen. Nach Polizeiangaben brach der Dieb einen Spind auf, in dem die Wertsachen aufbewahrt wurden. Es verschwanden mehrere Geldbörsen und Mobiltelefone. Der Wert der Beute wird auf insgesamt 1.500 Euro geschätzt.