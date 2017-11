Anzeige

Kirchheim (pol) - 25 Flaschen Rum im Wert von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter aus einem Lastwagen in der Nacht zum Freitag gestohlen. Der Unbekannte schlitzte mit einem Messer die Plane des Sattelzuges, der auf dem Autohof Kruichling abgestellt war, in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und sieben Uhr auf. Der Auflieger war voller Paletten mit Kartons, in denen sich jeweils sechs Flaschen Havana Club Rum befanden. Der Unbekannte nahm vier Kartons und eine einzelne Flasche mit. Der angerichtete Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 200 Euro.