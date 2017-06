Köngen (pol) - Auf eine von außen sichtbar abgelegte Tasche hatte es ein Auto-Aufbrecher in der Nacht zum Donnerstag abgesehen. Der Unbekannte warf zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen mit einem Stein das hintere rechte Dreiecksfenster an einem Ford im Haselweg ein. Anschließend schnappte er sich eine kleinere schwarze Tasche, die sich auf dem Rücksitz befand. Über den Inhalt der Tasche liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Schaden an dem Fahrzeug beträgt etwa 200 Euro.

