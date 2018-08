Anzeige

Esslingen (pol)Um an vier Porsche-Kompletträder zu gelangen, hat ein Unbekannter in der Nacht zum Mittwoch viel Aufwand betrieben. Zwischen Mitternacht und 9.50 Uhr montierte der Täter laut der Polizei an einem in der Palmenwaldstraße abgestellten Porsche Cayman alle vier Reifen mitsamt den Felgen ab und stellte das Fahrzeug auf Pflastersteine. Die Radmuttern wurden offenbar nicht benötigt und vom Täter zurückgelassen. Der Wert der Diebesbeute ist noch unklar, das Polizeirevier Esslingen ermittelt.