Esslingen, 03.05.2011, 16.50 Uhr, Gewalttätiger Ladendieb – Zeugen gesucht



Ein 28-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag beim Diebstahl zweier Deosprays und einer Schachtel Zigaretten im Rewe-Markt in der Ritterstraße erwischt. Der Mann hatte die Gegenstände in seine Jacke gesteckt und die Kasse ohne zu bezahlen passiert. Daraufhin wurde er von der Marktleiterin angesprochen und ins Büro gebeten. Als er mitbekam, dass die Frau die Polizei verständigen wollte, biss er sie und verkratzte ihre Arme. Einer zu Hilfe eilenden Angestellten versetzte er einen Ellbogenstoß. Die Frauen riefen laut um Hilfe, so dass mehrere männliche Kunden den 28-Jährigen festhielten. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711 3990-0 in Verbindung zu setzen.



Ostfildern, 02./03.05.2011, Hochwertiges Fahrrad entwendet



Ein hochwertiges Fahrrad im Wert von etwa 2500 Euro wurde in der Nacht zum Dienstag aus einer Garage in der Schwabstraße in Nellingen entwendet. Es handelt sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Scott Nitrous 10, Modell 2005 mit einer 27-Gangschaltung.



Ostfildern, 02.05.2011, 11.15 Uhr, Betrüger unterwegs



Das Opfer eines Lederwarenbetrügers wurde ein 81-Jähriger am Montagvormittag in Ruit. Der Mann war zu Fuß in der Hedelfinger Straße unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Täter aus dem Auto heraus angesprochen wurde. Dieser meinte man kenne sich doch vom Arbeitsplatz und er habe Lederjacken zu verschenken. In der Wohnung des älteren Mannes händigte er ihm drei Jacken und eine Handtasche aus und verlangte dafür 1300 Euro. Diese wurden ihm ausgehändigt. Der Unbekannte ist etwa 180 cm groß, trat sehr gepflegt auf, sprach deutsch ohne Akzent und ist kahl geschoren. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen nach dem Betrüger aufgenommen.



Ostfildern, 02./03.05.2011, Navi-Diebe unterwegs



Erneut wurden drei Mercedesfahrzeuge in der Nacht zum Dienstag in Ruit aufgebrochen und die hochwertigen Navigationsgeräte ausgebaut. Zwei Fahrzeuge standen auf dem Parkplatz eines Hotels und das dritte im Wangener Weg. An allen wurde ein Dreiecksfenster beschädigt und anschließend die Navis fachmännisch ausgebaut. Die Geräte haben einen Wert von etwa 11 600 Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt zirka 5500 Euro. Aus einem Mercedes wurden noch 1000 Euro Bargeld aus einer Jacke mitgenommen.



Filderstadt, 02./03.05.2011, Einbrecher unterwegs



In der Nacht zum Dienstag wurde in ein Einkaufscenter in der Karlstraße in Bernhausen eingebrochen. Der Täter gelangte über ein Fenster ins Innere und brach in insgesamt vier Geschäfte ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden aus einem Büro etwa 500 Euro Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird auf zirka 1500 Euro geschätzt.



Filderstadt, 03.05.2011, 11.35 Uhr, Arbeiter erlitt schwere Verletzungen



Schwere Verletzungen erlitt ein Elektromonteur bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in der Schulstraße in Plattenhardt. Der 54-jährige Mann war während Ausräumungsarbeiten auf eine etwa dreieinhalb Meter hohe Aluleiter gestiegen. Hierbei dürfte er das Gleichgewicht verloren haben und stürzte auf den Betonboden. Mit schweren Rückenverletzungen wurde der Arbeiter zunächst mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Er musste anschließend aber mit einem Rettungshubschrauber in ein Spezialkrankenhaus geflogen werden.



Nürtingen, 03.05.2011, 12.10 Uhr, Zeugen zu Unfall gesucht



Das Polizeirevier Nürtingen sucht unter Telefon 07022 9224-0 nach Zeugen zu einem Unfall, bei dem ein 43-jähriger Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Eine 30-jährige BMW-Lenkerin bog mit ihrem Fahrzeug vom Meistermax herkommend nach rechts in die Metzinger Straße ab. Hierbei übersah sie den Radler, der verbotswidrig den linken Gehweg von der Stadtmitte her befuhr. Durch die Kollision stürzte der Mann auf die Motorhaube und anschließend auf die Fahrbahn. Zum Unfallzeitpunkt stand das Fahrzeug eines bislang unbekannten Zeugen zum Linksabbiegen neben dem BMW der 30-Jährigen.



Frickenhausen, 03.05.2011, 19.50 Uhr, Achtjähriges Kind eingeklemmt



Einen glücklichen Ausgang hatte ein Vorfall am Dienstagabend in der Schulstraße in Frickenhausen. Ein achtjähriger Junge spielte mit seinen Freunden auf dem dortigen Grundschulgelände. Hierbei stiegen sie über einen Zaun auf das Flachdach der Schulhofüberdachung. Als der Achtjährige über eine nahestehende Straßenlaterne hinunterrutschen wollte geriet er mit einem Arm und einem Bein zwischen Laterne und Mauer und klemmte sich ein. Passanten bemerkten das Unglück und stützten den Jungen von unten ab. Da es nicht gelang ihn zu befreien, wurde die Feuerwehr Frickenhausen verständigt. Die Wehrmänner spreizten die Laterne von der Wand weg und befreiten den Buben. Vorsorglich kam er mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Achtjährige zog sich aber keine schwereren Verletzungen zu.



Kirchheim, 03.05.2011, 10.50 Uhr, Parfümdiebe unterwegs



Drei bislang unbekannte Männer entwendeten am Dienstagvormittag Parfüm im Wert von knapp 1000 Euro in einem Drogeriemarkt in der Marktstraße. Die Täter steckten die Flaschen in aller Ruhe in eine Plastiktüte und verließen anschließend das Geschäft. Eine Verkäuferin beobachtete den Diebstahl, konnte die Männer jedoch nicht festhalten. Bei den Dieben dürfte es sich um Osteuropäer handeln.



Kirchheim, 03.05.2011, Fahrzeug entwendet



Am Dienstagnachmittag entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr ein Firmenfahrzeug eines Installationsbetriebs in der Stuttgarter Straße in Ötlingen. Hierbei handelt es sich um einen 12 Jahre alten dunkelblauen Ford Transit mit dem amtlichen Kennzeichen ES-DR 3749. Hinweise nach dem Fahrzeug werden an das Polizeirevier Kirchheim unter Telefon 07021 501-0 erbeten.