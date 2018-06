Anzeige

Lichtenwald (pol)Einem noch unbekannten Täter, der sich am helllichten Donnerstag, in der Zeit zwischen neun Uhr und 17 Uhr, aus zwei offen stehenden Garagen in der Gartenstraße bedient hat, wurde sein Verbrechen recht einfach gemacht. Sein Interesse galt dabei fast ausschließlich Garten- und Handwerksgeräten. So wurden nach Polizeiangaben unter anderem ein Hochdruckreiniger, zwei Motorsensen, zwei Sägen und ein Werkzeugkoffer entwendet. Der Wert der Beute wird auf 1.500 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang ist ein weißer Kleintransporter aufgefallen, der mit der Tat zu tun haben könnte. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Esslingen unter der Telefonnummer 07113990-0 entgegen.