Anzeige

Neckartenzlingen (pol) - Nicht nur gegen biblische Gebote, sondern auch gegen strafrechtliche Bestimmungen hat ein Unbekannter am Sonntag verstoßen. Am helllichten Tag, in der Zeit von 12 bis 19 Uhr, betrat der Täter die unverschlossene Martinskirche und bediente sich an den Gaben, die dort anlässlich des Erntedankfests auslagen. Frische Produkte wie Obst und Gemüse rührte er jedoch nicht an. Vielmehr bediente sich der Dieb an anderen Dingen, die eigentlich als Spende für einen Tafelladen vorgesehen waren. Unter der Vielzahl an gestohlenen Produkten befanden sich zum Beispiel Wollsocken, Shampoos und Kaffee. Der Wert des Diebesguts wird auf mindestens 120 Euro geschätzt. Aufgrund des guten Wetters dürfte auf dem Kirchenvorplatz einiges los gewesen sein, weshalb die Polizei auf Zeugenhinweise hofft. Diese werden unter der Telefon-Nummer 07127/32261 entgegen genommen.