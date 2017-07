Reutlingen (pol) - Mit der bereits bekannten Masche, dem sogenannten "Cash-Trapping", versuchen Kriminelle aktuell wieder an Geld zu kommen, das arglose Kunden an Geldautomaten der Geldinstitute abheben wollen. Nach den bisherigen Erkenntnissen tritt das Phänomen des Cash-Trapping zurzeit verstärkt im gesamten süddeutschen Raum auf. In Reutlingen wurden zuletzt neun Fälle bekannt.

Anzeige

So gehen die Diebe vor

Als Cash-Trapping bezeichnet die Polizei eine besondere Form des Diebstahls aus Geldautomaten. Über den Geldausgabeschacht wird eine täuschend echt aussehende Blende aus Aluminium geklebt. Der eigentliche Ausgabeschacht des Geldausgabeautomaten ist somit nicht mehr sichtbar. Die aufgesetzte Blende ist am hinteren Teil mit einem Klebeband versehen, die verhindert, dass das Geld ausgegeben oder wieder vom Automaten eingezogen wird. Die Scheine bleiben dann buchstäblich an dieser aufgebrachten Blende kleben. Der Geldautomat funktioniert bis dahin einwandfrei. Der Kunde kommt jedoch nicht an sein angefordertes Geld, da sich vor dem Geldausgabeschacht diese angebrachte Blende befindet. Stattessen erscheint nach einer Weile der Hinweis auf eine Störung. Die meisten Kunden verlassen daraufhin die Bank und gehen zu einem anderen Automaten. Dies ist dann der Augenblick, wo der Dieb in Aktion tritt. Er entfernt die Blende und nimmt die darin festgeklebten Geldscheine an sich.

Anzeige

Tipps der Polizei: